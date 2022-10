Homicídio é registrado na manhã desta quarta (5), no bairro Batista Campos, em Belém

Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (5) na rua São Pedro, que fica atrás de um shopping do bairro Batista Campos, em Belém. A vítima é um homem, mas ainda não foi identificada. Até às 13h30 de terça, não se sabe o que pode ter ocasionado o crime ou como aconteceu.

O 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) confirmou a ocorrência do caso e que as equipes estão no local para colher mais informações.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o homicídio para as polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica do Pará (PCP). A reportagem aguarda retorno.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.