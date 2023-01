Homicídio é registrado em Marituba nesta segunda-feira (9)

Um homicídio foi registrado no município de Marituba, na região metropolitana de Belém, nesta segunda-feira (9). A vítima foi identificada como Angelo Botelho de Castro, de 41 anos.

O crime ocorreu no bairro Dom Aristides, em Decouville. A vítima foi encontrada, em via pública, com ferimentos na região da cabeça.

Policiais se deslocaram para a cena do crime. E a Polícia Científica foi acionada por volta das 6h30 desta segunda-feira. A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais informações sobre as circunstâncias do homicídio.