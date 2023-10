Homens fardados invadem mercado em Itaituba e levam dinheiro e mercadoria

Dois homens invadiram um mercado localizado no bairro Bom Jardim, em Itaituba, sudoeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (18), e roubaram toda a renda, aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro além de mercadorias. As câmeras de circuito interno do estabelecimento registram a ação dos criminosos.

O portal Giro apurou o caso e informa que a ação criminosa ocorreu por volta de 17h25, quando os dois homens entram no local vestindo fardas de uma empresa e usando capacete. Um dos criminosos exibe a arma de fogo à atendente do estabelecimento, enquanto o segundo se dirige até o caixa e recolhe todo dinheiro que encontra.

A dupla conseguiu levar aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro do estabelecimento. Além do valor em espécie, os criminosos também aproveitaram para levar mercadorias, incluindo cigarros, bebidas e sandálias.

A polícia de Itaituba já foi acionada e está em busca de mais informações que possam levar à identificação e localização dos assaltantes.