Homem suspeito de invadir residência é assassinado a tiros em Marabá neste domingo (13)

De acordo com a polícia, era madrugada deste domingo (13), quando um homem identificado somente pelo prenome de Maicon, suspeito de invadir residências para roubar e agredir os moradores, foi assassinado a tiros em via pública, em frente à própria casa, no bairro São Félix Pioneiro, em Marabá, no sudeste do Pará. Ninguém foi preso pelo crime.

A polícia informou que o assassinato foi praticado por pessoas que estavam dentro de um carro. Esse carro teria se aproximado da vítima, e em dado momento, de dentro mesmo do veículo partira os tiros contra Maicon, sem que ele tivesse tempo de escapar da morte.

Populares avisam o Instituto Médico Legal (IML) que fez a remoção do corpo de Maicon. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil abrirá inquérito policial para investigar o homicídio em via pública. Não há informações sobre a causa do assassinato nem sobre onde residia Maicon.