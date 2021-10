Homem que usava tesoura para cometer assaltos é preso em Marabá

Um homem, identificado como Josias Castro da Silva, foi preso nesta quinta-feira (21), em Marabá. Ele é acusado de cometer assaltos usando uma tesoura para ameaçar as vítimas. Um dos roubos foi registrado, por volta das 22h, nas proximidades da praça da Prefeitura de Marabá. As informações são do site Correio de Carajás.

Com a tesoura em punho, Josias teria tomado o aparelho da vítima J. L. S, que gritou por socorro e saiu no encalço do acusado. O criminoso foi dominado pela própria vítima e outras pessoas que circulavam pela praça no momento do assalto.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o criminoso à delegacia de Polícia Civil, onde foi realizado o procedimento para a autuação em flagrante.

“A pessoa foi presa em flagrante por tentativa de roubo e o aparelho celular foi devolvido para a vítima”, explicou o delegado Vinícius Cardoso das Neves, diretor da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, ao acrescentar que caberá ao Poder Judiciário definir se mantém o acusado preso ou se ele terá o direito de responder em liberdade.

O delegado comentou, ainda, que embora não seja muito comum a utilização de uma tesoura para praticar assalto em Marabá, o objeto é considerado uma arma branca, o que pesa como agravante para o roubo. “O fato de ele usar uma tesoura é um artifício bastante razoável para ameaçar uma pessoa; é um objeto letal e com certeza a pena dele será agravada”, reafirmou.