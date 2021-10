Homem que trucidou cadela prenhe em Itaituba se apresenta à polícia

O autor de um crime brutal ocorrido na noite da última quarta-feira (20), em Itaituba, no sudoeste do Pará, apresentou-se à delegacia do município na tarde de hoje (21), na companhia de um advogado. Identificado como Marcelo Gaspar Mesquita, o homem é acusado de ter trucidado uma cadela que estava prenhe a golpes de facão. Ouvido pela delegada Géssica Araruna, ele argumentou que matou o animal para se defender de um suposto ataque.

O fato foi denunciado pela ONG de proteção animal 'O Sol Nasce Para Todos' e teve grande repercussão na cidade. O crime aconteceu na 30° rua no bairro Piracanã. De acordo com informações repassadas por populares à entidade, o homem estaria cortando uma árvore no local e ficou incomodado com os latidos da cadela.

A polícia chegou a fazer diligências na região durante a madrugada na tentativa de encontrar o acusado, mas não teve sucesso. Porém diante da repercussão do caso e da revolta que despertou na população, ele decidiu se apresentar espontaneamente e dar a sua versão. Marcelo foi ouvido e liberado, mas deverá responder pelo crime de maus tratos, que prevê pena de dois a cinco anos de prisão, podendo ser aumentada em razão da gravidade decorrente da morte do animal.

Na última terça-feira (29), o presidente da República sancionou a Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. A nova lei cria um item específico para esses animais.