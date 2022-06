Homem que matou namorada de 16 anos a facadas vai a júri popular em setembro

Makaivo Santos Vieira, de 28 anos, que confessou matar a namorada, Rita Carvalho dos Santos, de 16 anos, teve o julgamento marcado pela 3ª Vara Criminal de Santarém, oeste do Pará, para o dia 15 de setembro, às 8h. Ele teria cometido o crime no dia 30 de janeiro de 2022, na cidade de Rurópolis, sudoeste do estado, motivado por ciúmes.

Makaivo vai a júri popular pelos crimes de homicídio, feminicídio e ocultação de cadáver, este último em razão de o corpo de Rita ter sido escondido em uma área de mata, em Rurópolis. À época, em depoimento à polícia, Makaivo contou detalhes do crime:

“Domingo, umas 15h30 da tarde, na estrada de São Jorge que dá acesso para Belterra, a gente brigou dentro do carro. Tinha uma faca lá no carro e eu dei uma facada na garganta dela”, relatou o suspeito”.

O veículo onde aconteceu a discussão pertencia à Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona), órgão onde Makaivo trabalhava como motorista.

O juiz da vara especializada em júri popular em Santarém (3ª Vara Criminal), Gabriel Veloso de Araújo, manteve a prisão cautelar do acusado, encarcerado desde o dia 1º de fevereiro no presídio Cucurunã (Sílvio Hall de Moura). Se condenado pelo tribunal, Makaivo pode pegar até 33 anos de prisão.

Relembre o caso

Rita Carvalho dos Santos, de 16 anos, foi morta por Makaivo Vieirano na tarde do dia 30 de janeiro de 2022, com quatro facadas no pescoço, na área da Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós), em Belterra.

Após o assassinato, cometido dentro do carro da Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona), órgão onde o suspeito trabalhava como motorista, Makaivo seguiu em direção ao município de Rurópolis. Ao chegar na comunidade denominada Piçarreira, saiu da estrada e desceu do veículo, levando o corpo da jovem em direção a um barranco, onde se embrenhou na mata e escondeu o cadáver de Rita.

Antes de ser preso, Makaivo ainda chegou a ser agredido por pessoas que estavam ajudando nas buscas pelo casal. Ele foi conduzido para delegacia de Polícia do município de Rurópolis, mas como o crime aconteceu em uma área de Belterra, o delegado do município assumiu o caso. Já na manhã do dia 1º de fevereiro, o suspeito foi conduzido para a 16º Seccional da Polícia Civil em Santarém, e passou por exames de corpo de delito no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC). Posteriormente, ele foi transferido para a penitenciária da cidade.