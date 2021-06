Homem que golpeou cão de desafeto por vingança é preso em Augusto Corrêa

Um homem que golpeou um cachorro com uma arma branca foi preso pela Superintendência Regional Caeté, por meio da Polícia Civil de Augusto Corrêa. As informações foram divulgadas pela PC nesta segunda-feira (14). O crime ocorreu após desentendimento entre o acusado e o filho da proprietária do imóvel em que o animal de estimação era abrigado.

Ainda conforme a PC, o infrator entrou na residência e foi para a parte atrás do imóvel, onde encontrou o cachorro e o golpeou. Não há informações de que objeto cortante foi usado para o crime e nem onde o cão foi atingido. O animal, de nome "Guerreiro", foi socorrido e está se recuperando do ferimento.

Comunicados do crime, os agentes civis iniciaram buscas ao agressor, que foi capturado e encaminhado para a delegacia da cidade. Uma testemunha que estava no momento da violência foi ouvida e confirmou o caso. O acusado deverá responder pelos crimes de maus-tratos contra animais, que foi praticado contra o animal no domingo (13).

O indivíduo foi preso e está à disposição da Justiça. Denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo número 190 e por mensagem, pelo WhatsApp, para o número (91) 98115-9181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo é garantido.