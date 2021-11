Homem que furtou creche diversas vezes é preso no Pará

Um homem suspeito de furtar uma mesma creche diversas vezes foi preso em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, por agentes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM). O acusado não teve a identidade informada pelas autoridades policiais. As informações foram divulgadas pela PM nesta terça-feira (23).

Segundo detalhou a PM, os militares iniciaram as buscas pelo suspeito após receberem diversas denúncias acerca dos furtos em série cometidos contra a instituição infantil. O homem foi localizado durante rondas ostensivas pelo bairro Umarizal e abordado, na última segunda-feira (22).

Indagado, o homem confessou a autoria das ações criminosas e levou os policiais até a residência onde mantinha os materiais furtados da creche. A PM não detalhou se o suspeito tinha passagem na Polícia por outros crimes.

No local, os policiais apreenderam os objetos e conduziram o suspeito até a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guamá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.