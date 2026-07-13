Homem é preso em flagrante após esfaquear duas pessoas em Paragominas

Valdeci Alves Dourado Júnior teria atacado duas pessoas, uma das vítimas estava internada em estado grave

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear duas pessoas na tarde do último domingo (12/07), no bairro Jaderlândia, em Paragominas, na região Sudeste do Pará. O suspeito Valdeci Alves Dourado Júnior teria atacado duas pessoas, uma das vítimas estava internada em estado grave. O ataque aconteceu na Rua Luiz Gonzaga, no bairro Jaderlândia, em Paragominas.

As vítimas foram identificadas como Rauciclei Lima de Oliveira e Fábio Santos Oliveira. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 13h55. Após ser acionada, uma guarnição se deslocou para averiguar o caso e, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), confirmou que duas pessoas haviam sido vítimas de golpeadas com uma faca.

Fábio Santos Oliveira apresentava estado de saúde considerado grave e foi transferido para o Hospital Regional para receber atendimento especializado.

A guarniação recebeu informações sobre as características e o possível endereço do suspeito, apontado como Valdeci Alves Dourado Júnior. Os policiais iniciaram diligências pelo bairro Jaderlândia. Inicialmente, o suspeito não foi localizado no endereço informado.

Durante a continuidade das buscas, a guarnição avistou Valdeci em uma rua próxima ao local onde o ataque teria ocorrido. Segundo a PM, o suspeito ainda teria desobedecido à ordem de parada e avançado contra os agentes. Ele foi contido e preso em flagrante.

Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. As circunstâncias e a motivação do ataque deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.