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Homem é preso em flagrante após esfaquear duas pessoas em Paragominas

Valdeci Alves Dourado Júnior teria atacado duas pessoas, uma das vítimas estava internada em estado grave

O Liberal

13 de julho de 2026 às 20:45

Vítimas foram atendidas após serem esfaqueadas em Paragominas, na região Sudeste do Pará.

Vítimas foram atendidas após serem esfaqueadas em Paragominas, na região Sudeste do Pará. ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear duas pessoas na tarde do último domingo (12/07), no bairro Jaderlândia, em Paragominas, na região Sudeste do Pará. O suspeito Valdeci Alves Dourado Júnior teria atacado duas pessoas, uma das vítimas estava internada em estado grave. O ataque aconteceu na Rua Luiz Gonzaga, no bairro Jaderlândia, em Paragominas.

As vítimas foram identificadas como Rauciclei Lima de Oliveira e Fábio Santos Oliveira. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 13h55. Após ser acionada, uma guarnição se deslocou para averiguar o caso e, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), confirmou que duas pessoas haviam sido vítimas de golpeadas com uma faca.

Fábio Santos Oliveira apresentava estado de saúde considerado grave e foi transferido para o Hospital Regional para receber atendimento especializado.

A guarniação recebeu informações sobre as características e o possível endereço do suspeito, apontado como Valdeci Alves Dourado Júnior. Os policiais iniciaram diligências pelo bairro Jaderlândia. Inicialmente, o suspeito não foi localizado no endereço informado.

Durante a continuidade das buscas, a guarnição avistou Valdeci em uma rua próxima ao local onde o ataque teria ocorrido. Segundo a PM, o suspeito ainda teria desobedecido à ordem de parada e avançado contra os agentes. Ele foi contido e preso em flagrante.

Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. As circunstâncias e a motivação do ataque deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Paragominas, onde foi autuado em flagrante por latrocínio. Ele permanece à disposição da Justiça.

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