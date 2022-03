Homem morre carbonizado ao cair dentro de forno em Benevides

No final da manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o cadáver de um homem identificado como Luiz Martins Chaves, de 41 anos. Ele morreu carbonizado ao cair dentro de um forno, enquanto fazia a limpeza da estrutura. O caso ocorreu em um sítio, no quilômetro 02, da rodovia estadual PA-404, em Santa Maria de Benfica, no município de Benevides, região metropolitana de Belém.

O corpo do homem, que trabalhava como caseiro no local, teria sido encontrado pela filha dele, uma criança de 11 anos. A menina correu para pedir ajuda, porém não havia mais tempo para salvar o pai, que morreu em chamas no local. O caso gerou bastante tristeza entre os moradores da área.