Homem morre atropelado próximo à pista do BRT da avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um homem identificado como Atila Nunes da Silva morreu atropelado por um carro de passeio, na tarde deste deste sábado (16), pouco antes das 17h, próximo à pista do Bus Rapid Transit (BRT), sentido Icoaraci/SãoBrás, em frente ao shopping center localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belém. Não foi informado o nome do condutor do veículo.



Em uma nota preliminar, a prefeitura tinha informado que o atropelamento tinha envolvido um ônibus que estava dentro da faixa exclusiva do BRT. Em uma errata divulgada às 18h28, com informações da Guarda Municipal, foi informado que a vítima estava realizando uma travessia proibida quando foi atingida por um carro.



"Agora com informações também da Guarda Municipal de Belém, informamos que, na verdade, o atropelamento registrado às 17h, na Augusto Montenegro próximo ao Parque Shopping, foi realizado por um carro de passeio que atingiu uma pessoa que realizava a travessia em local proibido, fora da faixa de pedestre", explicou.



"O corpo ainda está no local, aguardando o IML. Agentes de trânsito estão fazendo os desvios de trânsito na área e a pista do BRT está com tráfego interrompido, com os ônibus sendo desviados à pista comum", concluiu a nota.