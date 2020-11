Homem morre após ser golpeado na cabeça por adolescente em Parauapebas

Uma briga sem motivo aparente acabou dando um fim na vida de Wanderson Lima da Silva, de 31 anos, em Parauapebas. No último sábado (31), o homem foi atingido na cabeça por uma lima, ferramenta usada para afiar peças de corte, durante uma discussão com um adolescente e morreu pouco depois. A confusão ocorreu no Parque das Cachoeiras II, a 24 quilômetros do perímetro urbano do município do sudeste paraense.

De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, tudo começou na noite de sexta-feira (30). De acordo com o portal Correio de Carajás, a vítima bebia com mais três pessoas, nas proximidades da casa onde morava. Em determinado momento, uma discussão teve início, mas ninguém entendeu a razão.

Wanderson Lima teria chamado o adolescente para a briga. O garoto teria pedido que a vítima se afastasse. Como não foi atendido, o jovem tirou a lima que estava escondida e o atingiu na região do osso temporal, do lado esquerdo da cabeça. O golpe perfurou o lóbudo temporal.

A mãe de Wanderson chegou no local por volta de 00h20 de sábado (31) e levou o filho para casa. A matriarca acreditou que a perfuração tinha sido superficial e não o levou ao médico. Nas primeiras horas da manhã, ela percebeu que o filho estava morto ao tentar acordá-lo. A vítima também sofria de epilepsia e não estava tomando o remédio.

O suspeito ainda não foi identificado pela Polícia Civil, que irá investigar o crime.