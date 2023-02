Homem morre ao ser esfaqueado na Orla de Icoaraci neste sábado (11)

Um homem, identificado como Wellington Figueiredo da Conceição, foi assassinado a golpes de faca, neste sábado (11), na rua Siqueira Mendes, entre a travessa Pimenta Bueno e a avenida Doutor Lopo de Castro, no bairro Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém, próximo ao trapiche da ilha. O crime teria ocorrido no final da manhã. A Polícia Científica do Pará (PCPA) confirmou o acionamento por volta das 13h30. Segundo informações preliminares, uma guarnição da Polícia Militar do Pará (PMPA) já está no local e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está a caminho da ocorrência.

Ainda não há informações sobre a motivação e quem cometeu o crime.

A Reportagem Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, e aguarda um retorno.