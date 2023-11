Homem leva tiro no rosto no município de Altamira

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio no Anel Viário do Município de Altamira, na manhã desta quarta-feira (8), por volta de 6h da manhã. O registro foi feito por populares e a vítima não foi identificada. Nas imagens é possível ver que o homem ficou bastante ferido, uma pessoa que estava gravando narra o acontecimento, relatando que roubaram a motocicleta da vítima e desferiram um tiro no rosto do homem no momento da execução do crime.

Legenda (Reprodução redes sociais)



Em nota a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia do município de Altamira estão ouvindo testemunhas e trabalhando para localizar o suspeito do crime, que já foi identificado. A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade e seu estado de saúde é estável.