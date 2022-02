Homem invade prédio da Sespa e atira em vigilante após tentar roubar a arma dele, em Altamira

O vigilante da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) Jarlan Fontinelle foi baleado na noite da última terça-feira (1º), em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com informações da polícia, um homem armado entrou no prédio do 10º Centro Regional de Saúde (CRS) da secretaria e atirou na vítima. Jarlan foi socorrido e transferido para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), onde permanece internado. Não há maiores informações sobre o atual estado de saúde dele.

De acordo com informações do portal Confirma Notícia, testemunhas relataram à polícia que o criminoso teria entrado no prédio, que fica na rua Sete de Setembro, no momento em que uma funcionária abriu a porta sem perceber a presença do atirador. A suspeita é de que ele queria roubar a arma de fogo do vigilante, mas a tentativa foi frustrada. A vítima usava um colete balístico na hora do atentado, mas mesmo assim foi atingida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e Jarlan foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Em seguida, ele foi transferido para o HRPT, onde segue em observação médica. O criminoso fugiu do local e ainda não foi identificado. A Polícia Militar realiza diligências na área para tentar localizá-lo. Informações podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações - Ciop (190). O sigilo é garantido.

Em nota enviada à reportagem, a Sespa informou que "...após a agressão, ocorrida na noite de terça-feira (1), a vítima foi encaminhada a uma UPA municipal e em seguida transferida para o HRPT, em Altamira. Por fim, a Sespa informa que não divulga informações sobre o estado de saúde sem autorização de familiares ou do próprio paciente".

Já a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Altamira, informou que está apurando a tentativa de roubo que resultou em lesão corporal grave, na noite de terça-feira (1º), em um posto da Sespa do município.