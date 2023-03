Um homem ainda sem identificação, que vivia em situação de rua, foi morto a tiros na avenida Júlio César, próximo à estação do Marex, bairro Maracangalha, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou o homicídio e se desloca para realizar a perícia no local.

A redação integrada de O Liberal traz mais informações em instantes.

VEJA MAIS