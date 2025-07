Homem em prisão domiciliar é executado a tiros em Altamira na noite da última segunda

Um homem identificado como Marcos Bruno da Silva foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (21) em Altamira, no sudoeste paraense. O crime ocorreu na rua Padre Antônio Vieira, no bairro Brasília. A vítima cumpria pena em regime domiciliar.

Conforme informações do portal Correio de Carajás, testemunhas relataram que Marcos comia estava bebendo e comendo churrasco próximo a uma distribuidora quando dois homens, em uma motocicleta preta, chegaram e atiraram diversas vezes contra ele. Marcos ainda tentou correr , mas caiu e morreu no local.

Os suspeitos fugiram e, até então, não foram localizados. As causas do homicídio ainda são desconhecidas. Informações preliminares apontam que Marcos possuía passagens por tráfico e, também, já tinha um histórico de fugas do sistema prisional. A vítima era natural de Porto de Moz.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.