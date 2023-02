Homem é preso por tentativa de homicídio em Cametá nesta quinta-feira (8)

Na manhã desta quinta-feira, 8, um mandado de prisão foi cumprido contra Elison Miguel Marques de Sousa. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra o vizinho Valderi Gomes Trindade - crime praticado em outubro do ano passado, no residencial Park Encantado, em Cametá, nordeste do Pará.

A prisão aconteceu por volta das cinco da manhã, em ocasião da operação Acerto de Contas, da Polícia Civil do Pará (PC). Segundo a polícia, Elison Miguel teria tentado contra a vida de Valderi Gomes por causa de um suposto furto de entorpecente que o vizinho teria cometido. O crime foi registrado no dia 28 de outubro de 2022.

Após a operação, Elison Miguel segue à disposição do poder Judiciário e é encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).