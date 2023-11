Homem é preso por agredir companheira enquanto ela segurava bebê de 7 meses no colo em Mãe do Rio

Um homem foi preso, no sábado (11), em Mãe do Rio, no nordeste do Pará, no bairro Bom Jesus, suspeito de agredir fisicamente a companheira enquanto ela segurava o filho no colo, um bebê de 7 meses de vida. A violência, que causou revolta na população da região, foi registrada por câmeras de segurança, já no fim da noite de sexta-feira (10), no mesmo município onde ocorreu a prisão.

A filmagem mostra o suspeito batendo na mulher com socos e chutes, enquanto ela e o bebê choram. “Vou te matar bem aqui, tá ligado?”, diz ele à vítima. Em um certo momento da gravação, é possível vê-lo quebrando uma garrafa de vidro e partindo para cima da mulher e do bebê. A Polícia Civil tomou conhecimento do fato depois do vídeo circular nas redes sociais e começou as diligências.

O suspeito, a vítima e o bebê foram localizados no sábado (11). Segundo a PC, a vítima confirmou que foi agredida pelo companheiro. Ela disse, também, que o caso começou na casa dela, depois do suspeito chegar embriagado e bater nela sem nenhum motivo, conforme o relato das autoridades. O bebê não se feriu.

O preso, ainda de acordo com a polícia, já tinha sido detido por roubo em Tomé-Açu. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.