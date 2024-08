Homem é preso em flagrante ao furtar cabos elétricos no Centro Comercial de Belém

Um homem identificado como Alisson Alves da Silva foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (6), após furtar cabos elétricos na área do Centro Comercial, em Belém. A ação foi registrada em vídeo por testemunhas e compartilhada nas redes sociais. As imagens mostram Alisson pendurado na fiação elétrica, utilizando um alicate para descascar os fios. Durante a gravação, é possível ouvir uma pessoa comentar: “Vagabundo aqui no Ver-o-Peso na cara de pau”. O vídeo, no entanto, não registra o desfecho do crime.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do 2º Batalhão foi acionada para atender a ocorrência de furto de energia elétrica​ na avenida Portugal, em frente ao Manolito. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram o suspeito de imediato. Contudo, após realizarem buscas na área do Centro Comercial, Alisson foi localizado e detido.

Na Seccional do Comércio, foi verificado que Alisson Alves da Silva já possui um histórico criminal, com duas passagens por desacato, uma por furto e outra por roubo. Ele foi submetido aos procedimentos legais e encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde aguardará os trâmites judiciais.