Homem é preso após matar jovem que o assaltou, em Belém

O homem identificado como Raphael da Silva Pantoja foi preso nesta sexta-feira (4) pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Homicídios, que cumpria mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Conforme as autoridades, Raphael é acusado de assassinar Fagner Vilhena da Silva, no dia 05 de junho de 2021, dentro das matas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Belém.

VEJA MAIS

Conforme informado pelas autoridades, Fagner da Silva, que na época tinha 20 anos, tentou assaltar o carro de aplicativo em que Raphael trabalhava. A vítima e um outro amigo tinham saído de uma festa no bairro da Terra Firme e pretendiam ir para uma outra festa, que estava ocorrendo na Avenida Doutor Freitas. Então chamaram o carro por aplicativo que Raphael dirigia. Como estavam sem dinheiro, Fagner e o amigo anunciaram o assalto e simulam estar com uma arma de fogo para que Raphael não reagisse. A dupla, então, roubou a carteira do motorista, desceu do carro e pulou o muro da Embrapa.

Raphael, que havia ficado no carro, decidiu ir atrás de Fagner e do outro homem. Ele também pulou o muro e, no escuro da área de mata, encontrou somente Fagner, pois o outro homem fugiu. Raphael mandou Fagner ficar de joelhos então disparou um único tiro na cabeça do jovem, que morreu instantaneamente no local. Após o crime, Raphael voltou pro carro, encerrou a corrida e foi embora. O amigo de Fagner, que estava escondido no mato, voltou para casa e, por medo de morrer, se mudou para Florianópolis, na casa de seu pai.

Investigação

Durante as investigações, foram coletadas informações sobre o crime e também que comprovaram que Raphael Pantoja é o real autor e responsável pela morte de Fagner. O acusado foi preso na casa onde morava após vários dias de campana da equipe Divisão de Homicídios. Conforme as autoridades, o acusado já tinha sido preso, anteriormente, pela morte de uma mulher, dentro de uma van. Por isso, ele repassava o endereço da mãe como sendo o dele.

Após a prisão de Raphael, também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência da mãe do acusado. No entanto, nada foi encontrado na residência que tivesse relação com o crime.

Segundo dados da PC, além destes dois homicídios, Raphael já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à sede da DH onde encontra-se à disposição da justiça.