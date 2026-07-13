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Homem é preso após invadir prédio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Castanhal neste domingo

Suspeito pulou muros de imóveis vizinhos antes de ser localizado pela Guarda Civil Municipal

O Liberal

12 de julho de 2026 às 22:10

Guarda Civil Municipal foi acionada após denúncia de invasão ao prédio da CDL

Guarda Civil Municipal foi acionada após denúncia de invasão ao prédio da CDL ( Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais | Correio do Norte )

Um homem, idenriticado apenas como Madison, foi preso no início da tarde deste domingo (12) após invadir o prédio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Castanhal, no nordeste do Pará. A sede da CDL no município fica localizada na rua Expedito Araújo Pontes, próximo à praça do Estrela

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe de plantão foi acionada por um morador que informou sobre a invasão ao imóvel. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito tentando fugir.

Segundo a GCM, o homem pulou os muros de imóveis vizinhos, incluindo o prédio de um veículo de comunicação, e seguiu em direção à praça do Estrela, onde foi alcançado e abordado pelos agentes. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

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