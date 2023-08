Homem é preso acusado de estuprar sobrinha adolescente em Abaetetuba

Um homem foi preso na sexta-feira (4), no município de Abaetetuba, nordeste paraense, acusado de estuprar a sobrinha, uma adolescente de 14 anos. Agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) cumpriram um mandado de prisão contra o acusado, que teria cometido o crime no mês de junho deste ano.

Conforme a PC, durante as investigações foram colhidos diversos elementos que apresentaram indícios suficientes apontando a autoria ao acusado. Segundo o laudo da perícia, as provas demonstram que houve conjunção carnal recente e que a vítima apresentava escoriações na região do braço e joelho, devido ter sido forçada ao ato.

De acordo com os relatos de testemunhas que presenciaram a adolescente logo após o crime, ela chegou em casa pedindo socorro, com a perna vermelha e arranhada, cabelo bagunçado, suja de piçarra e apresentando vermelhidão no pescoço. Após os depoimentos e a fala da vítima, foram colhidos elementos suficientes para configurar a violência sexual.

Segundo as autoridades, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva foi apreendida uma espingarda artesanal calibre .28, arma de fogo de uso permitido. O indiciado foi transferido para a SEAP e está à disposição da justiça.