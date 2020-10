Homem é preso acusado de estuprar, no dia do Círio, a própria filha de cinco anos

Um homem foi alvo de uma ação conjunta das polícias civil e militar de Ponta de Pedras, no Marajó, que terminou com o cumprimento do mandado de prisão. Ele é acusado de estuprar a filha, uma criança de apenas cinco anos. O crime aconteceu no último dia 11 deste mês de outubro. A criança foi encaminhada para escuta especializada e exames periciais junto ao Pará Paz, em Belém.

Com o avanço das investigações, o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão foi decretado judicialmente diante de prova de materialidade delitiva e indícios de autoria do crime em desfavor do homem. Diante do fato, uma equipe de policiais civis e militares se diligenciou até a comunidade que fica há aproximadamente 01:30h da sede do município, onde o suspeito foi localizado. O homem foi autuado e encaminhado para a delegacia.