Homem é morto enquanto conversava na porta de casa em Redenção

A Polícia Civil, em Redenção, cidade do sudeste do Pará, identificou a vítima como Armando de Sousa Silva, de 35 anos. De acordo com os relatos de populares, ele conversava com conhecidos, na porta da casa dele, quando dois homens chegaram de motocicleta e, numa ação inesperada, o garupa da moto disparou várias vezes matando Armando, sem que ele tivesse a mínima chance de escapar dos disparos de fogo.

O barulho dos tiros e a notícia do homicídio no bairro chamaram a atenção de dezenas de pessoas na noite desta terça-feira (2), no Setor Marechal Rondon, de Redenção. A dupla atirou e saiu do local e ninguém mais soube informações sobre os dois homens.

A Polícia Civil iniciou as investigações ainda na noite desta terça-feira (2), mas não há informações sobre a motivação do assassinato nem da identidade dos homicidas.