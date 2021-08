Homem é morto a tiros pelo irmão em comunidade de Santo Antônio do Tauá

Na manhã desta terça-feira, 17, um fratricídio chocou os moradores da pequena comunidade de Tracuateua da Ponta, em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. O jovem Paulo Sérgio Lobo de Oliveira, de 22 anos, foi assassinado pelo seu irmão, Sérgio Lobo de Oliveira, na frente do tio dos dois homens. O crime brutal é a primeira morte violenta registrada no município nos últimos dez meses.

De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Santa Izabel do Pará, o crime aconteceu por volta das 7h, na comunidade rural às margens do Rio Tauá, distante cerca de 20 km do centro de Santo Antônio. Segundo o tio da vítima e do acusado, no começo da manhã, ele escutou um barulho de tiro vindo da casa da família, na travessa São Pedro, e se virou a tempo de ver Sérgio fugindo do local. Dentro da pequena casa, Paulo - também conhecido como "Anjinho da Vovó" - foi achado morto ao lado de uma cama.

O 28º Pelotão Destacado que atua no município foi ao local e fez buscas pelo assassino, que fugiu para uma área de mata, mas ele ainda não foi localizado. Os policiais também foram à delegacia de Santo Antônio do Tauá, onde foi solicitada a remoção do corpo junto à Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Até o momento, não há informações do que pode ter motivado um homicídio tão chocante, que faz lembrar do primeiro homicídio da humanidade de acordo com a tradição cristã, quando Caim matou seu irmão, Abel. Na última segunda-feira, 16, o 12º BPM havia comemorado o número de 304 dias sem mortes por crimes violentos, mas a marca foi quebrada pelo caso de fratricídio. As buscas pelo acusado continuam.