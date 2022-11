Homem é morto a tiros no município de Tomé-Açu, no Pará

Um homem foi morto a tiros no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará, na noite de sexta-feira (11). De acordo com as primeiras informações, divulgadas pelo portal Tomé-Açu em Foco, a vítima se chamava Edivan da Conceição.

O crime ocorreu no distrito de Quatro Bocas, no bairro Alvislândia. A Polícia Militar esteve no local do homicídio, que ocorreu em um bar, e empreendeu as primeiras buscas aos criminosos.

LEIA TAMBÉM:

As apurações iniciais dão conta de que o crime foi praticado por dois homens que chegaram em uma moto, sobre os quais, até o momento, não há maiores detalhes.

A motivação do homicídio também é desconhecida. Qualquer informação sobre os autores do homicídio podem ser repassadas pelo Disque Denúncia (181) e também pelo aplicativo de mensagens Iara, pelo WhatsApp (91) 98114 9181.