Homem é morto a tiros na praça Eduardo Angelim, na Pedreira, em Belém

Um homicídio foi registrado no início da noite desta quarta-feira, 6, na praça Eduardo Angelim, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime aconteceu próximo ao cruzamento da rua Antônio Everdosa com Alferes Costa. Um homem, ainda não identificado, foi vítima de disparos de arma de fogo. Agentes da Polícia Militar do Pará (PMPA) estão no local.

A redação integrada de O Liberal segue apurando mais detalhes da ocorrência.