Homem é morto a tiros em Paragominas; PC investiga o caso

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (21), no bairro Promissão III, em Paragominas, sudeste do Pará. A vítima, que até a última atualização desta matéria não teve o nome revelado, tinha passagens pela polícia pelo crime de furto. A motivação e dinâmica do assassinato estão sendo investigadas pela Polícia Civil, para saber ser a vida pregressa da vítima tem relação com o delito.

De acordo com a polícia, militares do 19º Batalhão foram acionados ao caso pelas redes sociais, de que houve disparos de armas de fogo na área chamada de “Campo Olímpico”, por volta das 20h30. A Polícia Militar se dirigiu até o local e constatou o homicídio.

O pai da vítima e outros vizinhos conversaram com a PM e não souberam dizer que seriam os autores do crime. Os policiais chegaram a fazer diligências para encontrar os suspeitos, mas não conseguiram encontrá-los. Segundo informações, o homem estava dentro de casa quando elementos chegaram em uma moto e efetuaram os disparos.

A PC informou, em nota ao Grupo Liberal, que a equipe da Seccional de Paragominas trabalha para identificar e prender os envolvidos no crime.