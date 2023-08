Homem é morto a tiros em frente a lava jato em Redenção, no Pará

Um homem identificado como Dieritom Rodrigues foi assassinado a tiros no município de Redenção, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na tarde de sexta-feira (11), na rua Dois, no setor Independência.

As primeiras informações indicam que, em circunstâncias ainda desconhecidas, Dieritom foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, em crime ocorrido em frente a um lava jato. Ele morreu no local, informou, ainda, a página no Facebook Redenção Notícias, que citou, como fonte, Platão Redex.

Nesse primeiro momento, não há informações sobre a autoria do crime, cuja motivação também é desconhecida. As investigações estão sendo conduzidas pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Redenção.