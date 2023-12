Homem é morto a tiros e outro baleado durante comemoração do Natal no Barreiro

Um homem foi morto e outro baleado durante um ataque a tiros, na manhã desta segunda-feira (25), na Passagem Miramar, entre o Canal São Joaquim e a Vila, no bairro do Barreiro, em Belém. A dinâmica do crime ainda não foi revelada. As vítimas, que ainda não tiveram a identidade revelada, comemoravam o Natal desde domingo (24), no mesmo local onde o caso ocorreu.

O homem que sobreviveu aos disparos foi socorrido para uma unidade de saúde próxima. O estado de saúde é desconhecido.

As Polícias Civil e Militar estão no local do crime. A redação integrada de O Liberal tenta contato com as autoridades para mais informações.