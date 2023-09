Homem é morto a tiros dentro do carro, no Guamá; mulher que estava com ele ficou ferida

Um homem identificado como Júnior Oliveira do Nascimento, 39 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, na tarde desta terça-feira (5), na rua dos Mundurucus com a travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém. Uma mulher que estava com ele, identificada como Andréia Karina Lima Sena, de idade ainda não divulgada, também foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O casal estava vindo do centro integrado de monitoramento eletrônico, dentro de um carro de aplicativo, quando foi parado por dois homens em uma motocicleta. Testemunhas relatam que o garupa desceu e atirou. A polícia identificou que Júnior Oliveira usava tornozeleira de monitoramento eletrônico.

Os suspeitos do crime estariam em uma motocicleta azul e conseguiram fugir. Equipes da Polícia Militar estão no local, para acompanhar o trabalho de remoção do cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil. Esta matéria está sendo atualizada. Confira mais detalhes a qualquer momento.