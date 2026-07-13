Homem é morto a tiros dentro de casa em obras no bairro da Condor, em Belém

Por enquanto, as motivações por trás do caso são desconhecidas. A Polícia Civil apura o crime

Breno Moreira Lemos, de 34 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo (12/7), no bairro da Condor, em Belém. Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens em uma motocicleta atiraram contra a vítima, que estava no interior de uma residência em obras. Por enquanto, as motivações por trás do caso são desconhecidas.

O crime ocorreu por volta das 14h20, na passagem Bom Sossego, perto de uma farmácia. Uma guarnição do 20º Batalhão, responsável pelo policiamento na área, deslocou-se até o endereço e encontrou a vítima. Segundo a PM, Breno não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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A área foi preservada até a chegada das polícias Civil e Científica, que realizaram os procedimentos legais de remoção do corpo. Ainda conforme as autoridades, o autor dos disparos vestia uma camisa branca e azul e estava de bermuda. Até o momento, ele e o outro suspeito não foram localizados. As forças de segurança seguem atrás da dupla.