Homem é morto a tiros dentro da própria casa em Tucuruí

Antônio Gomes da Silva, de 46 anos, mais conhecido como “Toninho”, foi assassinado a tiros dentro da própria casa na noite de domingo (5/01), em Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o homicídio ocorreu na Travessa Ferromar, no bairro Matinha, quando dois homens entraram na residência e dispararam várias vezes contra a vítima.

De acordo com os relatos, os vizinhos da vítima ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar. As testemunhas informaram que viram quando dois homens saíram da residência e subiram em uma motocicleta de cor branca, fugindo logo após os tiros serem ouvidos. Antônio foi encontrado gravemente ferido e a PM ainda acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Quando os socorristas chegaram, a vítima já havia morrido.

A Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações sobre o homicídio. Não há detalhes sobre o que teria motivado o crime ou quem seriam os dois homens vistos saindo do local. A Polícia Científica realizou a perícia na cena do crime e a remoção do corpo. As investigações continuam para elucidar o caso e identificar os autores do assassinato.