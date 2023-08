Homem é morto a tiros após discussão com desconhecidos

A vítima, identificada como Sérgio Manoel da Silva Sá, de 29 anos, morreu após ser alvejada por diversos tiros na madrugada de sábado (5), na rua Jader Barbalho, bairro Vitória Régia, em Santarém. Conforme as informações iniciais, Sérgio teria sido visto discutindo com um homem que estava na garupa de uma moto, junto com outra pessoa.

VEJA MAIS

De acordo com as informações que foram repassadas para as autoridades, os dois suspeitos, que ainda não foram identificados, chegaram no local em uma motocicleta. Após um deles iniciar a discussão com a vítima, o executor e Sérgio brigaram e, por fim, o assassino acabou efetuando cerca de dois disparos de arma de fogo que deixaram a vítima gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ir até o local para socorrer a vítima, no entanto, Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido ao hospital. A polícia militar esteve na residência da vítima e coletou alguns relatos que podem ajudar a elucidar o crime. Depois realizaram o resguardo do local até a chegada de uma equipe da Polícia Científica, que foi acionada para remover o corpo e levantar as primeiras informações sobre o crime.

Ainda de acordo com informações preliminares repassadas por pessoas que conheciam a vítima, o ex-marido da atual companheira de Sérgio Manoel está sendo apontado como principal suspeito do crime. Os dois homens teriam um desentendimento devido o ex não aceitar o fim do relacionamento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (D.E.H).