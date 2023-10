Homem é morto a tiros na comunidade Jacamim, em Santarém

Um homicídio foi registrado na comunidade Jacamim, em Santarém, no oeste do Pará, na noite de domingo (15). A vítima é um homem, sobre o qual, até o momento, não há mais informações. Ainda segundo o Blog do Pião, houve uma troca de tiros. Um homem morreu no local. E outra pessoa, baleada, foi levada para a UPA. Não são conhecidas, até agora, as circunstâncias dessa troca de tiros.

O baleamento ocorreu na PA-370 (Santarém-Curuá-Una). Uma motocicleta, que seria da vítima, estava perto do corpo do homem que morreu no local. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito do homem. A Polícia Militar fez buscas na área, para tentar levantar mais informações e localizar o autor do homicídio. Mas, até agora, ninguém foi preso.