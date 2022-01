Homem é morto a golpes de arma branca em Benevides

Um homem identificado como Dorival Silva Araújo, de 32 anos, foi morto a golpes de arma branca, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no bairro Cajueiro, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) já estão a caminho do local para fazer os procedimentos de levantamento de local de crime e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).