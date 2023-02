Homem é morto a facadas perto de restaurante no bairro da Condor

Um homem foi morto a facadas no começo da noite desta sexta-feira (10) no bairro da Condor, em Belém. O crime ocorreu na passagem São Judas Tadeu, perto de um restaurante, por volta das 18h23. Ninguém foi preso.

A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) foi acionada para realizar a perícia criminal e a remoção do corpo ao Instituo Médico Legal (IML).

A redação integrada de O Liberal está em campo para colher mais informações sobre o caso.

