Homem é morto a facadas pelo próprio colega de trabalho, em Marabá

​Um homem que não teve identidade divulgada foi morto pelo próprio colega de trabalho, na madrugada deste sábado (1), na rua Caiapós, bairro Laranjeiras, em Marabá, no sudeste do Pará. O suposto assassino, identificado apenas pelo prenome Mateus, bebia junto com a vítima, quando se iniciou uma discussão relacionada ao trabalho. As informações são do site Debate Carajás.

Segundo as testemunhas, os ânimos se acalmaram, mas Mateus deixou a vítima se distrair e aplicou uma facada na garganta do colega de trabalho.

Os dois teriam vindo do estado do Maranhão para trabalhar na reforma de uma casa próxima ao local do crime. Ainda de acordo com as testemunhas, Mateus agiu de forma vil, fria e covarde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o rapaz já estava morto.​​

Mateus teria premeditado a morte da vítima, pois ele teria ido ao local onde estava hospedado, depois da confusão, pegou seus pertences e colocou em uma mochila. Depois de matar a vítima, ele empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo por volta de 6h. A Polícia Civil investiga o caso.