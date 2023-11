Homem é morto a facadas em Marituba

Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas, na noite desta quinta-feira (2), no bairro Novo, em Marituba, na Grande Belém. As autoridades investigam as dinâmicas, motivações e autoria por trás do crime que, até o momento, não estão esclarecidas.

Segundo o relatório da ocorrência, o crime teria ocorrido por volta das 22h30. Militares do 21º Batalhão de Polícia, responsáveis pelo policiamento ostensivo na área, foram até a cena do crime, onde moradores falaram que a vítima seria conhecida por praticar roubos pela vizinhança. Entretanto, nenhum habitante relatou à PM a identificação da vítima ou mais detalhes do crime.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) chegou a ser acionado para tentar socorrer o homem esfaqueado. Mas ele já estava morto.

O caso foi registrado na 18ª Seccional Urbana de Marituba. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e do CBMPA. A reportagem aguarda retorno.