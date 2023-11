Homem é flagrado pichando portão de estabelecimento comercial, em Belém

Um homem, que ainda não foi identificado, foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que picha o portão de um estabelecimento comercial na Avenida Alcindo Cacela, em Belém. Conforme relatos da proprietária do local, o caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira (17). Essa seria a segunda vez que o estabelecimento é alvo desse tipo de crime.

Pelas imagens de câmeras de segurança é possível ver quando o homem chega ao local e olha para todos os lados da rua, para ter certeza que ninguém está observando. Já com a lata de tinta na mão, ele faz a pichação. Uma pessoa passa pela rua e o suspeito se afasta do portão, disfarçando. Logo depois, ele continua a pichação até ver que está finalizado. Depois de fazer alguns retoques, ele vai embora caminhando normalmente.

A proprietária do local, Monike Araújo, relatou a Redação Integrada de O Liberal que no local funciona um estabelecimento comercial e na parte de trás ela mora com a família. Essa é a segunda vez que a fachada do estabelecimento é pichado, a primeira ocorreu em julho deste ano. Após o episódio, a comerciante teria refeito a pintura, e a situação se repetiu.

“Na Alcindo Cacela não tem nenhuma casa ou estabelecimento que não esteja pichado. Porque não tem nenhum tipo de ronda (policial) pela madrugada e os criminosos ficam livres. As fachadas são todas sujas, até mesmo locais importantes aqui por perto também estão dessa mesma forma”, denuncia.

A moradora, que vive há cerca de 10 anos no local, conta que o local costuma ser movimentado, até mesmo pela madrugada, mas nada inibe a criminalidade. “É uma via que sempre tem pessoas trafegando. Então se ela não sendo deserta já acontece isso, imagine se não fosse. As vezes que fica uma viatura aqui perto de uma loja de departamento na rua. Mas fora isso, não tem rondas por esse lado”, diz Monike.

Segundo a vítima, ela vai até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência sobre a situação. Ela conta que se sente impotête diante da criminalidade. “Não tem nada que a gente possa fazer para inibir. Onde eles veem uma ‘tela branca’ que é um portão, eles vão pichar. Aqui na rua já ocorreu várias outras vezes”, lamenta.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento na área é feito diariamente com motos e viaturas. Denúncias podem ser realizadas pelo 190 ou 181.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil e Guarda Municipal e aguarda o retorno.