Homem é executado dentro de bar em Conceição do Araguaia

A Polícia Civil do município de Conceição do Araguaia, sudeste do estado, abriu inquérito policial para apurar a morte de um homem, que foi assassinado na noite da última sexta-feira (6), em um bar localizado na Avenida Joaquim Lima.

Segundo informações repassadas pela polícia Civil, Valdoi Glória de Castro foi morto após ser alvejado por disparos de arma de fogo no momento em que estava no estabelecimento comercial.

Em nota, a Polícia Civil informou ainda que um inquérito foi instaurado pela equipe para apurar a motivação e a autoria do crime. A polícia ainda não tem pistas do autor (os) do homicídio e qualquer informação que possa levar ao paradeiro do mesmo (os) as autoridades policiais devem ser informadas.

O corpo de Valdoi Glória de Castro foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.