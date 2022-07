Homem é executado a tiros por dupla em motocicleta; vítima estava sentada na calçada

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (3), no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram da vítima, ainda não identificada, e realizaram os disparos. Até o momento ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança flagram o instante em que o crime acontece. A vítima estava sentada numa calçada acompanhada de uma mulher, que também não foi identificada. Em seguida, os suspeitos se aproximaram das pessoas e o garupa sacou um revólver. Ele já desce do veículo atirando. A mulher corre assustada e a vítima é atingida. O homem cai no chão e o suspeito se aproxima e realiza mais disparos. Pelo menos sete tiros foram efetuados. O autor dos disparos ainda recolhe os pertences das vítimas e depois ele retorna para a moto e foge com o piloto.

Pela filmagem é possível ver que o responsável pelos disparos usava uma camisa e bermuda de cores escura. O piloto vestia uma camisa verde e bermuda branca. A motocicleta utilizada no crime era da cor vermelha e não é possível identificar a placa pelas imagens. Não foi informado se a mulher que conversava com a vítima ficou ferida após os tiros.

Fotos circulam nas redes sociais e mostram que a vítima seria supostamente agente de segurança pública. No entanto, a redação integrada de O Liberal tenta contato com a Polícia Civil para confirmar a informação.