Homem é executado a tiros em frente a uma igreja evangélica no Pará

Um homem identificado como Maurício Silva foi morto a tiros, no município de Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado. O crime ocorreu, em frente a uma igreja evangélica, no centro da cidade, na tarde de terça-feira (13).

A vítima estava em uma motocicleta na companhia de outra pessoa quando percebeu que estava sendo seguido. Ao descer do veículo, ele foi baleado. De acordo com relato de testemunhas ao Conexão Notícias, o atirador ainda teria se aproximado de Maurício e percebido que a vítima ainda estava respirando. Nesse momento, o assassino teria feito mais disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local.

A Polícia Civil investiga o envolvimento de pelo menos mais um comparsa do assassino. Para isso, deve utilizar imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos da área.

Até o momento, não há informações sobre quem praticou o homicídio e nem sobre a motivação do crime. A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.