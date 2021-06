Populares encontram o corpo de um homem morto na cidade de Moju

O corpo de Marivaldo Gonçalves Maia, de 34 anos, foi encontrado por populares na manhã desta terça-feira (15), às proximidades do novo cemitério da cidade de Moju, no nordeste paraense. Segundo informações ainda não se sabe o que teria provocado a morte dele, mas populares dizem que Marivaldo tinha problemas com álcool e estaria bebendo na noite anterior.

Marivaldo morava com o pai no Condomínio Industrial. Na internet, ele parecia ser uma pessoa querida por aqueles que o conheciam e lamentaram a morte. Uma internauta chegou a afirmar que ele poderia ter morrido eletrocutado. “Falam que a grade metálica onde o corpo estava perto havia corrente elétrica e de manhã o proprietário foi desligar”, comentou. Nada foi confirmado pela polícia.

“Descanse em paz, Marivaldo. Que Deus o tenha em um bom lugar”, disse uma internauta. “Vá com Deus, amigo”, desejou outra.

Policiais e guardas civis municipais estiveram no local para apurar a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as autoridades policiais e aguarda maiores detalhes sobre o caso.