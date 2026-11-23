Homem é encontrado morto e com corpo em chamas às margens da PA-287, em Redenção

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto e com o corpo em chamas às margens da rodovia PA-287, em Redenção, no sul do Pará. O caso foi registrado na noite de domingo (22). A ocorrência aconteceu nas proximidades da área onde funciona o lixão do município, a aproximadamente 10 quilômetros da sede da cidade.

Moradores da região acionaram a polícia por volta das 22h, após perceberem a presença do corpo em meio às chamas. Informações preliminares apontam que o homem pode ter sido morto em outro local e, posteriormente, levado até a margem da rodovia, onde o corpo teria sido incendiado. Essa hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.