Homem é encontrado morto boiando em rio próximo de residencial em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto boiando em um rio que fica próximo ao residencial Beira Rio, localizado na Rua São Pedro, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso e removeu o cadáver da água. O 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) também se dirigiu ao local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.