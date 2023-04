Marcado pelo crime é morto em 'acerto' enquanto lavava moto

Victor Junior Paixão Leal, de 27 anos, conhecido como “Vitinho”, foi assassinado a tiros na tarde da última terça-feira (4), no bairro Redenção, em Manaus (AM). Segundo testemunhas, a vítima estava lavando sua moto em frente a uma igreja localizada na rua Maria Azevedo Ramos, quando quatro homens armados chegaram em um carro branco e efetuaram os disparos.

VEJA MAIS

Após os disparos, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram identificados pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá solicitar as imagens de câmeras de seguranças das residências próximas à cena do crime.

A vítima foi assassinada com pelo menos dez tiros, que atingiram a cabeça, o tórax, as costas e um dos braços. Segundo um levantamento feito pela 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), “Vitinho” já tinha passagem pela polícia em 2016, preso por tráfico de drogas.

A polícia suspeita que a morte da vítima tenha sido causada por acerto de contas, tendo ligação com a venda de entorpecentes na cidade.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)