Homem é assassinado em Marituba neste domingo; é a segunda morte da Grande Belém em 2023

Um homem foi assassinado, no final da manhã deste domingo, 1º de janeiro, em Marituba. A vítima foi identificada como Gilberto Cateano de Araújo. Não há certeza de qual instrumento foi usado no crime. No entanto, já é a segunda morte violenta intencional registrada na Grande Belém no primeiro dia de 2023. O primeiro caso ocorreu na capital, ainda na madrugada, no bairro do Barreiro.

O corpo de Gilberto foi encontrado na rua Dr. Moraes, no bairro Novo Horizonte de Marituba. Fica perto da caixa d'água, uma área de grande movimentação de pessoas. Policiais civis e militares estão em diligências para localizar suspeitos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

